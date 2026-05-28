ConcorrenzaSandoz all'offensiva contro il dumping cinese sugli antibiotici
SDA
28.5.2026 - 08:06
Il colosso dei farmaci sostitutivi Sandoz alza i toni contro le importazioni di penicillina, principio attivo dell’Amoxicillina, provenienti dalla Cina.
Keystone-SDA
28.05.2026, 08:06
28.05.2026, 08:51
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Il gruppo renano ha presentato alla Commissione europea un progetto di denuncia, menzionando evidenti sintomi di dumping, sovvenzioni statali e concentrazione delle capacità mondiali in un solo Paese.
«Nei fatti, fino al 90% delle sostanze attive antibiotiche a livello planetario sono ormai prodotte fuori dall'Europa, principalmente in Cina», sostiene il CEO Richard Saynor, citato in una nota odierna.
Che prosegue: «Questa situazione costituisce una vulnerabilità strategica critica, con conseguenze dirette per la salute pubblica, la preparazione alle crisi e le capacità dell'Europa di difendere il proprio status in un mondo in rapida evoluzione».
La multinazionale invita l'Europa a seguire l'esempio dell'India, che impone già prezzi minimi all'importazione per proteggere la propria produzione di antibiotici.