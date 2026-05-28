Sandoz alza i toni contro le importazioni cinesi di antibiotici
Keystone
Il colosso dei farmaci sostitutivi Sandoz alza i toni contro le importazioni di penicillina, principio attivo dell’Amoxicillina, provenienti dalla Cina.
Il gruppo renano ha presentato alla Commissione europea un progetto di denuncia, menzionando evidenti sintomi di dumping, sovvenzioni statali e concentrazione delle capacità mondiali in un solo Paese.
«Nei fatti, fino al 90% delle sostanze attive antibiotiche a livello planetario sono ormai prodotte fuori dall'Europa, principalmente in Cina», sostiene il CEO Richard Saynor, citato in una nota odierna.
Che prosegue: «Questa situazione costituisce una vulnerabilità strategica critica, con conseguenze dirette per la salute pubblica, la preparazione alle crisi e le capacità dell'Europa di difendere il proprio status in un mondo in rapida evoluzione».
La multinazionale invita l'Europa a seguire l'esempio dell'India, che impone già prezzi minimi all'importazione per proteggere la propria produzione di antibiotici.