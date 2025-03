Sandoz prosegue la sua crescita. Keystone

Sandoz ha accresciuto il giro d'affari del 7% a 10,4 miliardi di dollari nel 2024, primo esercizio intero dopo lo scorporo da Novartis. A tassi di cambio costanti la crescita rispetto all'anno prima è del 9%. L'utile netto «core» è salito del 23% a 1,2 miliardi.

Keystone-SDA, es SDA

Delle due divisioni dell'azienda farmaceutica basilese, quella dei generici ha realizzato vendite per 7,5 miliardi di dollari (+1%), mentre quello – molto più lucrativo – dei biosimilari 2,9 miliardi (+29%). Sandoz dispone al momento di 28 candidati biosimilari in varie fasi di ricerca, indica oggi il gruppo in una nota.

Con una quota del 52% l'Europa è rimasto il mercato di sbocco principale; gli USA – dove Sandoz punta a diventare il numero uno del settore dei biosimilari – rappresentano il 23% e il resto del mondo il 25%.

L'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento (EBITDA) rettificato è aumentato del 19% a 2,1 miliardi di dollari, con un margine passato dal 18,1 al 20,1%. Le cifre sono in linea con le attese degli analisti.

Agli azionisti viene proposto il versamento di un dividendo di 0.60 franchi per azione, a fronte di 0.45 in precedenza.

Per l'esercizio in corso Sandoz punta a una crescita, al netto degli effetti valutari, del 5% circa. Il margine EBITDA «core» è atteso al 21% circa.