Sandoz è un colosso nel campo dei generici. Keystone

Sandoz richiama negli Stati Uniti un lotto di antibiotici etichettati in modo sbagliato: le fiale interessate sono contrassegnate dalla menzione «Penicillina G Potassio», ma in realtà contengono il principio attivo cefazolina.

Keystone-SDA SDA

Sebbene entrambi i preparati appartengano allo stesso gruppo di principi attivi vengono utilizzati per infezioni diverse e in dosaggi differenti. Il produttore di generici aveva già avviato un richiamo alla fine di giugno per gli stessi motivi: il provvedimento è stato ora esteso, ha indicato ieri sera il Dipartimento dell'agricoltura e della protezione dei consumatori della Florida.

L'etichettatura errata potrebbe avere gravi conseguenze: la somministrazione accidentale con presupposti di dosaggio non corretti potrebbe portare, tra l'altro, a reazioni allergiche, al trattamento inadeguato di infezioni gravi o allo sviluppo di resistenze.

Per quanto finora noto Sandoz non ha ricevuto alcuna segnalazione di danni alla salute. È comunque conosciuto il caso in cui un paziente ha ricevuto un prodotto etichettato in modo errato. Ai clienti e agli operatori sanitari è stato chiesto di interrompere l'uso dei lotti interessati.