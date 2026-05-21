  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Sanitas: nel 2025 sale l'utile e aumentano i clienti

SDA

21.5.2026 - 20:00

Sanitas è una delle principali casse malati svizzere.
Sanitas è una delle principali casse malati svizzere.
Keystone

Maggiori profitti e aumento degli affiliati nel 2025 per Sanitas.

Keystone-SDA

21.05.2026, 20:00

21.05.2026, 20:13

L'analisi. Gli stipendi dei dirigenti delle casse malati sono in forte aumento

L'analisiGli stipendi dei dirigenti delle casse malati sono in forte aumento

La cassa malati ha realizzato un utile di 126 milioni di franchi, il 27% in più dell'anno precedente, mentre l'afflusso netto di nuovi clienti è stato di circa 15'000 persone, per un numero complessivo di 878'000 (+1%).

Il buon risultato è ascrivibile alle assicurazioni complementari, nonché a un rendimento eccezionalmente favorevole degli investimenti, spiega la società in un comunicato odierno. Il capitale proprio è aumentato di oltre il 10%, attestandosi a 1,3 miliardi di franchi. La solida situazione finanziaria consentirà di effettuare anche in futuro considerevoli investimenti nell'ulteriore sviluppo aziendale, in particolare nei prodotti, nei servizi e nell'informatica.

Nel 2025 l'attenzione si è concentrata sui costi della salute in continuo aumento. Secondo la dirigenza oltre alla tendenza di ricorrere prima e più spesso alle prestazioni mediche altri fattori incidono sul rialzo degli oneri: falsi incentivi, accresciuti problemi di salute mentale in diversi gruppi della popolazione, una più elevata aspettativa di vita, la quota sempre maggiore di persone con malattie croniche, il progresso medico, nonché l'inclusione di nuove prestazioni nell'assicurazione di base, in particolare terapie costose.

In questo contesto Sanitas ha verificato oltre 11 milioni di conteggi delle prestazioni, risparmiando circa 420 milioni di franchi a causa di prestazioni non dovute. «Inoltre siamo stati in grado di ridurre al 4,8% i nostri costi amministrativi nell'assicurazione di base, tra l'altro grazie alle automatizzazioni», conclude l'impresa.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Ecco come la tecnologia dimostra l'esistenza di misteriose città perdute dell'Amazzonia
Khamenei mette il veto sull'uranio. Trump: «Lo avremo noi», Putin fa la sua offerta

Altre notizie

Studio EY. Investimenti esteri in Svizzera in forte calo, -24% nel 2025

Studio EYInvestimenti esteri in Svizzera in forte calo, -24% nel 2025

Svizzera, lavoro. Nel 2025 si è lavorato per 40 ore alla settimana, il dato è stabile

Svizzera, lavoroNel 2025 si è lavorato per 40 ore alla settimana, il dato è stabile

Mondo del lavoro. L'IA rivoluziona le assunzioni, i candidati sono più veloci delle aziende

Mondo del lavoroL'IA rivoluziona le assunzioni, i candidati sono più veloci delle aziende