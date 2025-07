Il robot che produce le scarpe Keystone

L'azienda di scarpe da corsa On ha inaugurato ieri sera a Zurigo il suo primo sito produttivo per la nuova scarpa Lightspray. La particolarità? La scarpa viene realizzata in modo completamente automatico da un solo robot.

Keystone-SDA SDA

«Per una scarpa tradizionale lavorano normalmente circa 300 persone», ha spiegato Caspar Coppetti, cofondatore di On, durante l'inaugurazione. Con la tecnologia Lightspray, questo lavoro viene svolto da un solo robot, «e in soli tre minuti la scarpa è pronta».

Il robot spruzza un sottilissimo e resistente filo di plastica a spirale attorno a un modello di scarpa, su una suola già pronta, creando in un unico passaggio la tomaia (la parte superiore della scarpa che copre il piede, ndr.), senza cuciture né colla.

I robot sono forniti dal gruppo industriale ABB, con cui On ha collaborato strettamente nello sviluppo del processo.

Il risultato è una scarpa da gara particolarmente leggera, dal peso di soli 170 grammi, e con un design futuristico. Alcuni atleti sponsorizzati da On l'hanno già calzata lo scorso anno durante le Olimpiadi di Parigi.

Attualmente esiste un solo modello, e il prezzo è piuttosto elevato: 360 franchi.