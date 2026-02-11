  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ascensori Per Schindler beneficio netto in aumento nel 2025

SDA

11.2.2026 - 07:47

In aumento anche l'utile operativo. (Foto d'archivio)
In aumento anche l'utile operativo. (Foto d'archivio)
Keystone

Beneficio netto di 1'073 milioni di franchi per il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili Schindler. Si tratta di un aumento del 6,2% su un anno, in linea con le attese del mercato.

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:47

11.02.2026, 07:51

L'azienda ha comunicato oggi il suo rapporto annuale, rallegrandosi di aver concluso la sua ripresa sul piano operativo.

L'utile operativo (Ebit) è incrementato del 9,3% fino a 1'384 milioni, per un margine relativo del 12,6%, in aumento di 1,3 punti percentuali su base annua. Il margine rettificato si attesta al 13,3%.

Gli ordini in entrata hanno toccato gli 11,31 miliardi (-0,9% su un anno), mentre la cifra d'affari per il 2025 è calata del 2,6% a 10,95 miliardi. Tuttavia in valute locali l'evoluzione rappresenta una crescita rispettivamente del 3,1% e dell'1,3%.

Per quanto riguarda i nuovi contratti, la domanda cinese di nuovi impianti è ancora in calo, ma il segmento Modernizzazione e Servizi è in crescita Il grande mercato asiatico è inoltre l'unico a non aver contribuito alla crescita dei ricavi.

A fine dicembre il libro delle commesse registrava pertanto 7,81 miliardi, per un calo del 5,9% sull'anno, a causa di cambi sfavorevoli. In valute locali infatti si è registrato un aumento pari all'1,2%.

Il flusso di liquidità derivante dall'attività operativa è calato del 7% per attestarsi a 1,49 miliardi.

Gli azionisti riceveranno pertanto un dividendo stabile a 6,00 franchi ad azione, a cui si aggiungerà un versamento di straordinario di 0,80 franchi per titolo.

I risultato sono complessivamente in linea con le previsioni di consenso dell'agenzia economica AWP.

Per il 2026, salvo eventi imprevisti, Schindler punta a una progressione della cifra d'affari in valute locali al 5%. Il margine Ebit dovrebbe invece attestarsi al 13%.

Nel rapporto si legge infine che il Consiglio d'amministrazione ha concesso una deroga dal limite d'anzianità per il suo presidente onorario Alfred Schindler, che potrà così svolgere un cinquantesimo e ultimo mandato. Anche tutti gli altri membri dell'organo di sorveglianza si candidano per la propria successione in vista dell'assemblea generale ordinaria del 24 marzo.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Strage in una scuola in Canada: almeno 9 morti e 27 feriti
Ghislaine Maxwell tirava le fila dietro a Epstein, adesso spera nella grazia di Trump
Attenzione a queste email a nome di Microsoft SharePoint

Altre notizie

Automobili, camion e moto. Nuove immatricolazioni dei veicoli stradali in calo a gennaio

Automobili, camion e motoNuove immatricolazioni dei veicoli stradali in calo a gennaio

Tecnologia. Google raccoglie 3 miliardi per l'IA grazie alle obbligazioni in franchi

TecnologiaGoogle raccoglie 3 miliardi per l'IA grazie alle obbligazioni in franchi

«2026 Billionaire Tax Act». Zuckerberg fugge dalla tassa sui Paperoni in California e va in Florida

«2026 Billionaire Tax Act»Zuckerberg fugge dalla tassa sui Paperoni in California e va in Florida