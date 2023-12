È scattato lo sciopero di parte dei dipendenti Dnata allo scalo di Ginevra. Keystone

Una parte degli impiegati dell'azienda Dnata ha iniziato questa mattina uno sciopero all'aeroporto di Ginevra. Alcuni voli sono già in ritardo, ha detto il portavoce dello scalo, che si aspetta oggi 52'000 passeggeri.

Lo sciopero, che coinvolgeva già 80 persone poco dopo l'inizio alle 04:00, si fa sentire sul traffico aereo.

Alcuni collegamenti sono stati ritardati e voli intercontinentali rischiano di dover atterrare in un altro scalo, ha proseguito il portavoce Ignace Jeannerat in un comunicato.

Il personale di Dnata, che svolge compiti a terra, oggi avrebbe dovuto assicurare l'assistenza di 80 voli. L'aeroporto ginevrino invita i passeggeri a consultare gli annunci e informarsi presso le compagnie sullo stato del volo. Un problema potrebbe anche essere quello del trasporto bagagli.

Aumenti salariali

Giovedì, Dnata ha proposto per il personale un aumento di salario dell'1,7%, poi portato al 3% venerdì. Secondo un sondaggio anonimo, il 93,8% degli impiegati rifiuta la proposta della direzione e l'87,2% si diceva pronto allo sciopero. Il sindacato chiede un incremento del 5% e la distribuzione di premi.

Un preavviso di sciopero era stato emesso una prima volta per ieri, ma la manifestazione era stata rinviata. Gli impiegati protestano fra le altre cose anche per il cambio di cotizzazione per la previdenza professionale, che a loro dire porterebbe ad importanti perdite.

Dnata impiega circa 600 persone a Ginevra. Il personale si occupa di vari compiti, come l'emissione di biglietti, l'accompagnamento di passeggeri, il trasporto di bagagli e altro ancora. La società opera per compagnie quali Emirates, Ethiopian Airlines, Air France, KLM, British Airways, Iberia, Air Lingus e, in parte, Easyjet.

