Nuova protesta sindacale nel ramo dell'aviazione in Germania. Keystone

La compagnia Swiss e gli aeroporti svizzeri non si aspettano grandi ripercussioni per lo sciopero del personale di terra di Lufthansa annunciato per domani in Germania. Al momento solo singoli collegamenti sono stati annullati.

Sulle operazioni di volo di Swiss la protesta non dovrebbe avere grandi conseguenze, ha dichiarato la compagnia contattata dall'agenzia Keystone-ATS. Al momento tutti i voli sono confermati, ma non si posso escludere ritardi o cancellazioni dell'ultimo momento.

Stesso discorso per l'aeroporto di Zurigo: al momento sono stati cancellati per domani quattro offerte da Monaco e Francoforte. Cifre simili per lo scalo di Basilea. I passeggeri interessati sono già stati avvertiti.

Il sindacato tedesco Verdi ha indetto per domani uno sciopero d'avvertimento del personale di terra. Alla prima ondata di scioperi di due settimane fa erano stati cancellati 900 voli, con modifiche dei piani per oltre 100'000 passeggeri.

Punto centrale della discussione sono le remunerazioni. Secondo Verdi un secondo sciopero è necessario poiché da Lufthansa non sono arrivate proposte giudicate soddisfacenti.

olgr, ats