Contro il nuovo CMN Sciopero dei lavoratori edili: dopo il Ticino oggi tocca a Berna

SDA

31.10.2025 - 11:44

In Ticino si è scioperato lo scorso 20 ottobre.
In Ticino si è scioperato lo scorso 20 ottobre.
Keystone

Dopo la giornata di sciopero in Ticino del 20 ottobre, oggi è toccato ai lavoratori edili del Canton Berna incrociare le braccia, contro il nuovo Contratto mantello nazionale, che coinvolge circa 80'000 operai.

Keystone-SDA

31.10.2025, 11:44

31.10.2025, 11:49

Diverse centinaia di persone si sono riunite, come riporta un inviato di Keystone-ATS, a Berna attorno a mezzogiorno. Successivamente è previsto un corteo attraverso la città.

Le rivendicazioni comprendono il pagamento del tragitto dalla sede aziendale al cantiere, orari di lavoro più corti e consoni a una vita familiare, una pausa pagata a metà mattinata, salari più alti e l'adeguamento al rincaro.

Secondo i sindacati Unia e Syna, dopo il fallimento della quinta tornata di trattative tenutasi martedì, si prospetta per la prima volta da decenni una situazione senza contratto in essere.

Il 3 e 4 novembre sarà la volta di manifestazioni in tutta la Svizzera romanda, il 7 novembre della Svizzera nordoccidentale e il 14 novembre di Zurigo e di altre regioni della Svizzera tedesca.

