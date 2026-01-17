  1. Clienti privati
Internet e aviazione Scontro fra Musk e il CEO di Ryanair, «Devo comprare la compagnia?»

SDA

17.1.2026 - 08:20

Elon Musk non ha nascosto la sua irritazione.
Keystone
Keystone

È scontro fra Elon Musk e il presidente della direzione di Ryanair Michael O'Leary, che il miliardario ha definito un «idiota» dopo aver escluso l'installazione del servizio internet Starlink sugli aerei della compagnia.

Keystone-SDA

17.01.2026, 08:20

17.01.2026, 09:10

«Dovrei acquistare Ryan Air e mettere a capo qualcuno il cui vero nome è Ryan?», ha scritto Musk su X commentando un post di Ryanair con il link al New York Post su un articolo di un blackout di X negli Stati Uniti corredato dal commento «forse hai bisogno del wi-fi Elon?».

