Elon Musk non ha nascosto la sua irritazione. Keystone

È scontro fra Elon Musk e il presidente della direzione di Ryanair Michael O'Leary, che il miliardario ha definito un «idiota» dopo aver escluso l'installazione del servizio internet Starlink sugli aerei della compagnia.

Keystone-SDA SDA

«Dovrei acquistare Ryan Air e mettere a capo qualcuno il cui vero nome è Ryan?», ha scritto Musk su X commentando un post di Ryanair con il link al New York Post su un articolo di un blackout di X negli Stati Uniti corredato dal commento «forse hai bisogno del wi-fi Elon?».