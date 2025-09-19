  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In relazione all'oro La SECO indaga su un'impresa di Zugo sospettata di aver violato le sanzioni contro Mosca

SDA

19.9.2025 - 16:00

La Seco ha effettuato perquisizioni.
La Seco ha effettuato perquisizioni.
Keystone

La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha avviato un'indagine su Open Mineral, commerciante di materie prime con sede a Baar (ZG). L'azienda è sospettata di aver violato le sanzioni contro la Russia in relazione all'oro, riferisce oggi la Reuters.

Keystone-SDA

19.09.2025, 16:00

19.09.2025, 16:10

Open Mineral avrebbe commerciato il metallo prezioso proveniente dal paese di Vladimir Putin, andando contro ai provvedimenti presi nei confronti di Mosca dopo l'inizio dell'operazione militare in Ucraina.

Contattata dall'agenzia Awp, la ditta conferma l'inchiesta. «La settimana scorsa le autorità hanno perquisito i nostri locali nell'ambito di un'indagine su operazioni commerciali avvenute nel 2022». L'azienda ha comunicato di aver collaborato con le autorità e di continuare a farlo. L'attività commerciale prosegue come di consueto.

Da parte sua la Seco ha confermato all'Awp che l'11 settembre ha avuto luogo una perquisizione domiciliare nel canton Zugo. «Il procedimento è attualmente rivolto contro due persone e contro ignoti», ha indicato un portavoce. Oggetto dell'inchiesta sono possibili violazioni della legge in relazione alle sanzioni contro la Russia. La Seco non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni sul procedimento in corso.

Open Mineral ha aperto la sua sede in Svizzera nel 2016 e ha iniziato la sua attività nel 2017. Il gruppo ha uffici in undici città in tutto il mondo ed è attiva in oltre 50 paesi.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

Altre notizie

L'ufficio cartelli dà il via libera. Mediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

L'ufficio cartelli dà il via liberaMediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

Banche. Flowbank è in liquidazione

BancheFlowbank è in liquidazione

Guerra commerciale. Gli americani si rivolgono alle banche svizzere perché cercano un porto sicuro

Guerra commercialeGli americani si rivolgono alle banche svizzere perché cercano un porto sicuro