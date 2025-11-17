E in Ticino?Gli apprendisti svizzeri generano un utile di oltre 4000 franchi per azienda
17.11.2025 - 10:35
Gli apprendistati sono un investimento redditizio per le aziende svizzere: ogni contratto genera in media 4540 franchi di utile netto all'anno e il 71% dei percorsi formativi risulta finanziariamente vantaggioso. Lo indica uno studio pubblicato oggi dalla SEFRI.
Secondo la ricerca, ciò equivale a 800 milioni di franchi di guadagno complessivo per l'economia nazionale nel 2022/2023, un dato in crescita rispetto ai 566 milioni del 2016/2017 grazie a costi lordi leggermente inferiori e prestazioni degli apprendisti stabili.
L'utile netto varia a seconda del tipo di formazione professionale di base. Per il certificato federale di formazione pratica, che dura due anni, ammonta in media a 9630 franchi. Per l'attestato federale di capacità (AFC) di tre anni, è di 13'940 franchi.
Per l'AFC di quattro anni raggiunge 17'510 franchi. La scelta di seguire anche una maturità professionale riduce in media l'utile per le imprese di circa 3000 franchi, a causa di una minore presenza e produttività, pur mantenendo un saldo positivo.
Il Ticino registra i ricavi più bassi per via dei salari inferiori
Sul piano regionale e settoriale emergono differenze significative. Tutti i comparti traggono beneficio dagli apprendistati, ma l'edilizia risulta il più avvantaggiato.
La regione lemanica registra gli utili più elevati grazie a prestazioni produttive superiori, mentre il Ticino resta fanalino di coda: salari più bassi riducono il valore economico delle attività svolte dagli apprendisti.
La qualità della formazione è giudicata buona o molto buona da oltre tre quarti delle aziende, mentre l'8% adotta modalità considerate troppo autoritarie.
L'82% delle imprese ritiene inoltre pertinenti i contenuti dei piani formativi, conclude lo studio della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).