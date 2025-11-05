  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Discussioni sui dazi Sei grandi imprenditori svizzeri a Washington per incontrare Trump

SDA

5.11.2025 - 20:25

Un'immagine scattata durante l'incontro nello Studio Ovale
Un'immagine scattata durante l'incontro nello Studio Ovale
Keystone

Si precisano i contorni dell'incontro avvenuto martedì nello studio ovale a Washington: sei dirigenti di grandi aziende svizzere hanno partecipato a discussioni sui dazi doganali con il presidente Usa Donald Trump.

Keystone-SDA

05.11.2025, 20:25

05.11.2025, 21:14

In una dichiarazione congiunta pubblicata mercoledì sera, i sei imprenditori hanno «ribadito la loro convinzione che un accordo commerciale bilaterale rafforzerebbe in modo significativo gli scambi economici, a vantaggio di entrambi i Paesi».

«L'incontro – viene ancora precisato – mirava a sottolineare la solidità e la durata delle relazioni economiche» tra Berna e Washington.

Il testo è firmato dai dirigenti della compagnia di navigazione MSC, Diego Aponte, dell'azienda orologiera Rolex, Jean-Frédéric Dufour, del colosso del lusso ginevrino Richemont, Johann Rupert, del commerciante di materie prime Mercuria, Daniel Jaeggi, della raffineria d'oro MKS PAMP, Marwan Shakarchi, e della società di investimenti zughese Partners Group, Alfred Gantner.

Rapporto alla SECO

L'incontro si è svolto «in uno spirito costruttivo» e ha permesso ai dirigenti svizzeri di «ribadire il loro sostegno ai dialoghi in corso» tra i due governi. I firmatari precisano di non aver «preso parte ad alcuna negoziazione diretta» con il presidente americano.

Un resoconto dettagliato delle loro discussioni è stato trasmesso al Consiglio federale e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). «Questa iniziativa si inserisce in un approccio di unità, che riflette la convergenza degli interessi pubblici e privati in Svizzera. Nella Confederazione sappiamo unirci di fronte alle sfide», sottolinea la dichiarazione.

I sei dirigenti aziendali promettono di «continuare a sostenere il governo nei suoi sforzi per trovare una via comune che renda la Svizzera più forte e consolidi la coesione e l'unità che costituiscono la forza del nostro popolo e del nostro Paese».

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Ecco la prima foto ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio

Altre notizie

Sondaggio tra i lavoratori. Barriere commerciali e inflazione in Svizzera peseranno sui negoziati salariali per il 2026

Sondaggio tra i lavoratoriBarriere commerciali e inflazione in Svizzera peseranno sui negoziati salariali per il 2026

Guerra commerciale. Gli imprenditori svizzeri discutono di dazi doganali con Donald Trump

Guerra commercialeGli imprenditori svizzeri discutono di dazi doganali con Donald Trump

Ginevra. Non c'è la rinascita del mitico marchio di motociclette Motosacoche

GinevraNon c'è la rinascita del mitico marchio di motociclette Motosacoche