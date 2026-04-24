La stragrande maggioranza della clientela non vuole pagare di più. Keystone

L'entusiasmo per lo shopping online a emissioni zero sembra scemare.

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Secondo nuovi dati diffusi oggi da Galaxus, la piattaforma di commercio elettronico più grande della Svizzera, la percentuale di ordini in cui i clienti scelgono di versare un contributo volontario per il clima è in costante diminuzione.

Nel primo trimestre 2026 nella Confederazione la clientela ha donato fondi per il clima in circa il 9% degli ordini: due anni prima la quota era dell'11% e nel 2022 si attestava al 12%.

L'evoluzione segna una progressiva disaffezione verso lo strumento, malgrado secondo i sondaggi il tema ambientale resti centrale nell'opinione pubblica: stando a uno studio di UBS dello scorso dicembre una persona su tre in Svizzera considera la tutela dell'ambiente e del clima la seconda sfida più importante per la società.

«Almeno per quanto riguarda lo shopping online, però, risulta evidente che le nostre preoccupazioni e le nostre azioni non sempre vanno di pari passo», scrive Galaxus in un comunicato.

Un fenomeno ancora più marcato oltre confine

Il fenomeno è ancora più marcato oltre confine, in Germania, dove la quota di ordini con compensazione delle emissioni si è dimezzata: dall'8% del 2022 si è scesi al 4% quest'anno, segnando un nuovo minimo storico.

Secondo gli esperti il calo potrebbe riflettere un diverso ordine di priorità nella società tedesca: il cambiamento climatico occupa attualmente solo l'ottavo posto tra le principali preoccupazioni sociali, preceduto da temi come immigrazione, povertà e disuguaglianza.

Tornando alla Svizzera, è interessante notare come cantoni largamente metropolitani quali Basilea Città (13%) e Zurigo (12%) guidino la classifica della generosità climatica, mentre in coda si trovano Appenzello Interno (7%) e Vallese (7%). Sotto la media nazionale si inserisce anche il Ticino (8%), mentre più in alto figurano i Grigioni (10%).

«A dire il vero, la misura più sostenibile sarebbe semplicemente consumare meno», ammette il colosso del commercio online elvetico controllato da Migros. «Eppure, la tendenza, almeno su Galaxus, va in una direzione diversa già da anni».