Al momento di andare in pensione le carte devono essere giocate con oculatezza. Keystone

Si conferma la tendenza all'aumento delle prestazioni in capitale versate al momento del pensionamento: nel 2022 un totale di oltre 54'000 persone ha percepito 13 miliardi di franchi, il 15% in più dell'anno prima, con una media di 240'000 franchi (+9%).

Il dato è del 79% più alto di cinque anni prima e del 121% in confronto a dieci anni, ha indicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). La progressione pro capite è stata rispettivamente del 27% e del 40%.

Sempre nel 2022 sono state ricevute rendite di vecchiaia da 894'000 persone, per un totale di 25 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a una media di 28'200 franchi all'anno.

Alla fine del 2022 il patrimonio delle 1353 casse pensioni del paese ammontava a 1066 miliardi di franchi. Gli averi erano investiti per il 29% in azioni, per il 27% in obbligazioni, per il 24% in immobili, per il 9% in attivi alternativi, per l'8% in altri modi e per il 4% in liquidità. Sulla scia dell'andamento negativo dei mercati finanziari il risultato netto degli investimenti è stato di -105 miliardi.

Un totale di 66 istituti di previdenza di diritto pubblico e 1287 casse private presentavano una copertura insufficiente, che è cresciuta fino a raggiungere rispettivamente 36,3 e 3,6 miliardi di franchi, la gran parte coperta con garanzie dello stato.

Ultimo dato statistica delle casse pensioni 2022 dell'UST: il totale degli assicurati attivi era di 4,6 milioni.

hm, ats