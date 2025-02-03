  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Sensibile aumento dei salari nel 2025, +2,3% a livello nominale

SDA

9.9.2025 - 10:00

Le buste paga dovrebbero essere diventate più pesanti.
Le buste paga dovrebbero essere diventate più pesanti.
Keystone

Nel 2025 i salari nominali in Svizzera sono aumentati in modo sensibile: rispetto all'anno precedente la progressione è del 2,3%, stando a una prima stima pubblicata oggi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA

09.09.2025, 10:00

09.09.2025, 10:15

Visto che l'inflazione dovrebbe essere inferiore le retribuzioni reali potrebbero salire, portando quindi a una crescita del potere d'acquisto.

Dopo ogni trimestre i funzionari di Neuchâtel pubblicano valutazioni provvisorie per l'insieme dell'economia elvetica basate su dati cumulati delle buste paga. Il dato diffuso oggi è però il primo valido dell'anno, perché quello relativo ai primi tre mesi era stato considerato incerto a livello statistico.

Nel frattempo le principali autorità, i maggiori istituti e le più grandi banche elvetiche (Segreteria di Stato dell'economia, Ocse, Banca nazionale, KOF, Economiesuisse, UBS, Fondo monetario internazionale, ecc.) prevedono per il 2025 che i prezzi aumenteranno a ritmi contenuti: i pronostici del rincaro – che come noto per motivi metodologici non comprendono i premi di cassa malati – vanno dallo 0,1% allo 0,3%.

Un aumento del potere d'acquisto era già stato osservato nel 2024 (aumento dei salari +1,8%, progressione dei prezzi 1,1%). In precedenza l'andamento era però stato opposto: è stato il caso nel 2023 (stipendi +1,7%, rincaro +2,1%), nel 2022 (+0,9%, +2,8%: più grave perdita d'acquisto dai tempi della Seconda guerra mondiale) e nel 2021 (-0,2%, +0,6%: arretramento più marcato dal 1979).

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco il campo nella foresta in cui il padre ha nascosto i tre figli per 4 anni
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Piano segreto di Putin? La mappa nell'ufficio del generale Gerasimov fa molto discutere
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in lieve rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in lieve rialzo

Grande distribuzione. Spar torna in mani svizzere: operazione da 46,5 milioni

Grande distribuzioneSpar torna in mani svizzere: operazione da 46,5 milioni

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rosso, SMI a -0,47%

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rosso, SMI a -0,47%