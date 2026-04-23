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Ecco i motivi Settore alberghiero si aspetta una stagione estiva difficile

SDA

23.4.2026 - 13:48

Per la stagione estiva, secondo un sondaggio condotto da Hotelleriesuisse, si delinea uno scenario offuscato da incertezze e annullamenti legati al conflitto in Medio Oriente (foto simbolica)
Per la stagione estiva, secondo un sondaggio condotto da Hotelleriesuisse, si delinea uno scenario offuscato da incertezze e annullamenti legati al conflitto in Medio Oriente (foto simbolica)
Keystone

Il settore alberghiero svizzero prevede una stagione estiva difficile a causa della guerra in Medio Oriente.

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:48

23.04.2026, 13:54

Da settimane si registrano cancellazioni, diminuzioni di nuove prenotazioni e una tendenza sempre più marcata a riservare all'ultimo minuto, ha comunicato oggi Hotelleriesuisse.

Le prospettive sono di conseguenza «nettamente offuscate»: oltre la metà delle strutture segnala già oggi effetti negativi legati al conflitto in Medio Oriente e ad essere particolarmente colpite sono le aziende urbane, scrive Hotelleriesuisse che ha condotto un sondaggio presso i 268 membri dell'associazione tra il 27 marzo al 7 aprile.

L'attuale evoluzione dimostra in modo esemplare quanto il turismo dipenda dagli eventi globali, sottolinea l'associazione. Il conflitto in Medio Oriente ha infatti causato notevoli perturbazioni nel traffico aereo internazionale negli hub centrali della regione del Golfo. Questi sono notoriamente decisivi per il collegamento della Svizzera a importanti mercati in Asia e Oceania.

Allo stesso tempo, cambia il comportamento dei viaggiatori: l'incertezza, l'aumento dei costi di viaggio e una maggiore esigenza di sicurezza portano a rinviare o annullare più frequentemente i viaggi a lunga distanza. I primi riscontri da parte delle aziende associate confermano questa tendenza, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti provenienti dall'Asia, ma anche dagli Stati Uniti. A ciò si aggiunge una crescente tendenza a prenotare all'ultimo minuto, il che complica notevolmente la pianificazione per le aziende.

Stagione invernale positiva

Positivo è invece il bilancio dell'inverno appena trascorso: sempre secondo il sondaggio, circa due terzi delle aziende si sono dichiarate soddisfatte o molto soddisfatte della stagione invernale 2025/26. Il bilancio è particolarmente positivo nella regioni alpine, un risultato tanto più significativo se si considera che molte destinazioni hanno dovuto affrontare condizioni di neve difficili all'inizio della stagione, viene sottolineato.

Nelle regioni urbane come in quelle rurali la soddisfazione è risultata leggermente più contenuta, il che riflette le diverse strutture della domanda all'interno della Svizzera.

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