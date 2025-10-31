Il mercato del lavoro nel settore bancario è cambiato in modo significativo negli ultimi due anni (foto d'archivio) Keystone

Il numero di annunci di lavoro presso i dieci maggiori istituti finanziari svizzeri è diminuito nel mese di ottobre, continuando così la tendenza a lungo termine delle offerte di impiego per i dipendenti delle banche.

Keystone-SDA SDA

Attualmente sui siti web delle banche sono pubblicate circa 528 offerte di lavoro, il 5,5% in meno rispetto a settembre, secondo un'analisi della piattaforma di reclutamento Indeed, che analizza regolarmente gli annunci di impieghi sui siti degli istituti finanziari per conto dell'agenzia AWP. Vengono presi in considerazione solo i posti di lavoro con sede di lavoro in Svizzera.

Se si considerano anche i posti di apprendistato, tirocinio e altre posizioni di formazione, il numero di annunci di lavoro è diminuito ancora di più in ottobre, anche se probabilmente ciò è legato alle fasi di reclutamento tipiche degli apprendistati.

Un confronto a più lungo termine mostra che il mercato del lavoro nel settore bancario è cambiato in modo significativo: secondo un'indagine di Indeed, il numero di annunci di lavoro era superiore di quasi il 14% un anno fa e di circa il 70% due anni fa.

Analizzando i dati per banca, si nota che due anni fa UBS aveva pubblicato un numero di offerte di lavoro molto superiore: sulle sue pagine web e su quelle di Credit Suisse, nel mese di ottobre 2023 erano disponibili oltre 300 offerte di impiego. Oggi, invece, ne sono disponibili solo circa 90.

Ma anche la Banca cantonale di Zurigo e Postfinance avevano all'epoca ancora circa il doppio delle offerte di lavoro rispetto a oggi. Presso Raiffeisen, il gruppo bancario con il maggior numero di offerte di lavoro al momento, le persone in cerca di impiego hanno trovato circa un terzo di offerte di lavoro in più nell'autunno 2023 rispetto a oggi.