Svizzera Nel settore bancario più disoccupati e meno offerte di impiego

SDA

23.12.2025 - 12:01

Le prospettive non sembrano buone per l'impiego bancario.
Keystone

Per gli impiegati bancari la situazione sul mercato del lavoro si presenta difficile: i maggiori istituti elvetici stanno pubblicando pochi annunci di impiego, mentre il numero dei disoccupati che in precedenza lavoravano nel settore è in forte aumento.

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:01

23.12.2025, 12:02

E con l'imminente conclusione dell'integrazione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS i senza lavoro dovrebbero aumentare ulteriormente.

In dicembre le dieci maggiori banche hanno pubblicato 505 annunci sui loro siti web, un numero sostanzialmente in linea con quello di novembre, ma sensibilmente inferiore alle 570 posizioni aperte registrate un anno prima, emerge da un'analisi della piattaforma di reclutamento Indeed per l'agenzia Awp. Due anni or sono si veleggiava addirittura oltre quota 900. La tendenza è particolarmente evidente presso UBS, che sta riducendo drasticamente l'offerta: nel giro di un anno si è dimezzata.

Parallelamente crescono i bancari iscritti alla disoccupazione: nel canton Zurigo, ad esempio, in novembre erano 1300. Si assiste a un un aumento del 20% rispetto all'anno precedente, risulta dagli ultimi dati dell'ufficio cantonale del lavoro. A livello nazionale, secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in novembre erano 3975 le persone disoccupate che in precedenza erano attive in una banca: la crescita annua è del 18%, mentre in confronto al 2023 la progressione è del 50%. Con il 3,1% il tasso di disoccupazione nel comparto è anche superiore al quello complessivo, pari al 2,9%.

È prevedibile che il numero di impiegati bancari disoccupati aumenterà ancora nei prossimi mesi: a breve dovrebbe infatti essere completato il trasferimento dei clienti da Credit Suisse a UBS. A quel punto molti dei team non saranno più necessari, il che dovrebbe portare a numerosi licenziamenti. Poco dopo l'acquisizione di CS, il CEO Sergio Ermotti aveva già annunciato che, nell'ambito dell'assorbimento di Credit Suisse, entro la fine del 2026 sarebbero stati soppressi circa 3000 posti in Svizzera.

