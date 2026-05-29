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Turismo Settore paralberghiero in aumento del 4,7% nel 2025

SDA

29.5.2026 - 09:39

Le cifre cumulate del settore alberghiero e di quello paralberghiero consentono così di trarre un bilancio complessivo della ricettività turistica (immagine d'archivio)
Le cifre cumulate del settore alberghiero e di quello paralberghiero consentono così di trarre un bilancio complessivo della ricettività turistica (immagine d'archivio)
Keystone

Il settore paralberghiero elvetico ha ritrovato lo slancio l'anno scorso, dopo un esercizio 2024 in calo: nel 2025 ha registrato 18,1 milioni di pernottamenti, il 4,7% in più dell'anno prima.

Keystone-SDA

29.05.2026, 09:39

L'incremento è stato causato soprattutto dalla domanda estera (+9,8% a 6,3 milioni), mentre gli ospiti indigeni sono aumentati del 2,1% (a quota 11,7 milioni).

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 7,4 milioni (+4,3%), gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 5,5 milioni (+1,9%), mentre i campeggi si sono attestati a 5,2 milioni (+8,2%).

Considerando il soggiorno in abitazioni di vacanza nelle sette grandi regioni, a registrare la domanda maggiore è stata quella del Lemano con i 2,7 milioni di pernottamenti. Quanto agli alloggi collettivi, la Svizzera orientale è in testa con 1,5 milioni di pernottamenti. Infine, per quel che concerne i campeggi, le regioni dell'Espace Mittelland e del Lemano contano il maggior numero di pernottamenti con 1,2 milioni ciascuna.

Le cifre cumulate del settore alberghiero e di quello paralberghiero consentono così di trarre un bilancio complessivo della ricettività turistica. Nel 2025 la Svizzera ha contabilizzato 62,0 milioni di notti, segnando un incremento del 3,2% rispetto al 2024, di cui 32,9 milioni da attribuire a residenti nella Confederazione (+1,7%) e 29,1 milioni a forestieri (+4,9%).

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