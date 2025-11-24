Il campeggio è una forma di vacanza molto amata. Keystone

Il settore paralberghiero elvetico ha registrato nel terzo trimestre di quest'anno 7,6 milioni di pernottamenti, il 4,1% in più dello stesso periodo del 2024.

Keystone-SDA SDA

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 2,2 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 2,1 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 3,2 milioni.

La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 60% da ospiti indigeni.