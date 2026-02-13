Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 2,7 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 1,4 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 0,2 milioni.

La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 70% da ospiti indigeni.