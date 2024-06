Un campeggio nella Svizzera centrale Keystone

Il settore paralberghiero elvetico ha registrato 17,6 milioni di pernottamenti nel 2023, lo 0,6% in più dell'anno precedente.

SDA

A sostenere il comparto è stato l'incremento della domanda estera (+10,3%, a 5,6 milioni), che ha compensato il calo degli ospiti indigeni (-3,0% a 12,0 milioni), indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

La maggior parte dei pernottamenti è stata generata in abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente (41,1%, a 7,2 milioni, in calo del 5,6% rispetto al 2022). In questo ambito la domanda interna si è contratta del 9,8%, a 4,5 milioni di pernottamenti, mentre quella estera è aumentata del 2,2%, a quota 2,7 milioni. Quasi l'80% degli ospiti proveniva dall'Europa.

Per quanto riguarda gli alloggi collettivi, nel 2023 è stato registrato un incremento del 10,5%, a 5,4 milioni, dato che resta però inferiore al livello precedente la pandemia. In questo ramo sono cresciuti sia gli ospiti svizzeri (+7,6%, a 4,4 milioni), che stranieri (+24,8% a 1,0 milioni).

L'ultimo pilastro del settore paralberghiero, quello dei campeggi, ha registrato una crescita dei pernottamenti dell'1,5%, a 4,9 milioni. Il calo della clientela indigena (-5,6% a 3,1 milioni) ha potuto essere compensato dall'accresciuta domanda estera (+16,3%, a 1,8 milioni).

A livello regionale, in Ticino è stata osservata una crescita dei pernottamenti su base annua nelle case di vacanza (+7,0%), negli alloggi collettivi (+4,8%), ma un calo nei campeggi (-5,3%). Nella statistica dell'UST, il cantone dei Grigioni non viene preso in considerazione singolarmente ma è integrato nella regione della Svizzera orientale.

Le cifre cumulate del comparto alberghiero e di quello paralberghiero consentono di trarre un bilancio complessivo della ricettività turistica del paese. Nel 2023 la Svizzera ha registrato 59,3 milioni di pernottamenti, segnando un aumento del 6,6% rispetto all'anno precedente. Nel 2023 gli ospiti indigeni hanno generato 32,8 milioni di pernottamenti (-1,8% rispetto al 2022), quelli stranieri 26,5 milioni (+19,2%).

mh, ats