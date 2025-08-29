  1. Clienti privati
Turismo Salgono i pernottamenti nel settore paralberghiero in Svizzera

SDA

29.8.2025 - 10:00

I camping sono risultati più frequentati.
Il settore paralberghiero elvetico ha registrato nel secondo trimestre di quest'anno 3,9 milioni di pernottamenti, un numero in progressione del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024.

29.08.2025, 10:00

29.08.2025, 10:06

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 1,1 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 1,3 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 1,5 milioni. Tutte e tre le modalità di alloggio hanno mostrato una crescita.

La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 66% da ospiti indigeni. Non sono disponibili dati disaggregati regionali.

