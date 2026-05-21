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Svizzera Netto calo della produzione e del fatturato nel settore secondario

SDA

21.5.2026 - 16:00

L'industria deve fare i conti con un rallentamento.
L'industria deve fare i conti con un rallentamento.
Keystone

Il settore secondario svizzero mostra chiari segnali negativi: nel primo trimestre il fatturato delle aziende attive nel ramo è sceso – su base annua – del 5,8%, mentre la produzione ha subito una contrazione del 6,1%.

Keystone-SDA

21.05.2026, 16:00

21.05.2026, 16:07

Disaggregando i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) risulta che la produzione della sola industria è calata del 7,1%, con arretramenti importanti nel segmento dei prodotti farmaceutici (-20,4%) e nel comparto automobilistico (-15,0%). Il ramo della costruzione risponde invece – sempre nell'ambito della produzione – con un aumento complessivo dello 0,8%, un dato frutto di passi in avanti sia nell'edilizia che nel genio civile.

Per quanto riguarda il giro d'affari la flessione nell'industria è pari al 7,1%, mentre nelle costruzioni si è assistito a un aumento dell'1,5%.

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