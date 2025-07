SFS è un'azienda attiva a livello internazionale. Keystone

Importante ristrutturazione presso SFS: il gruppo industriale sangallese attivo a livello internazionale nella fornitura di componenti di precisione, sistemi di fissaggio meccanici e utensili cancellerà 950 impieghi.

L'azienda risente dei cambiamenti sul mercato e di conseguenza ha deciso di chiudere le unità più piccole in Europa e di scorporare singole attività aziendali, è stato annunciato oggi. Tra le altre cose, è previsto il trasferimento a Heerbrugg (SG) di parte delle attività dagli stabilimenti di Olpe, in Germania (seconda metà del 2025) e di Turnov, nella Repubblica Ceca (fino al 2026). L'unità in Austria sarà da parte sua portata a Francoforte.

Le misure riguarderanno 650 posti di lavoro, ha indicato il presidente della direzione Jens Breu. L'impresa prevede inoltre che altri 300 dipendenti non saranno sostituiti a causa della fluttuazione naturale. L'organico di SFS – attualmente 13'700 dipendenti, di cui 1700 a Heerbrugg e 2700 in tutta la Svizzera – diminuirà quindi complessivamente del 6-8%. Il numero di lavoratori della sede centrale nella Valle del Reno dovrebbe rimanere stabile, ha dichiarato Breu.

La riduzione del personale consentirà di ottenere la maggior parte dei risparmi previsti: i primi effetti positivi sono attesi già nella seconda metà del 2025 e il programma dovrebbe essere completato entro la fine del 2027.

L'annuncio della ristrutturazione arriva in concomitanza con la pubblicazione dei conti semestrali di SFS, che si chiudono con un fatturato di 1,5 miliardi di franchi, dato stabile su base annua, un risultato operativo Ebit di 168 milioni (-7%) e un utile netto di 112 milioni (-5%).

Le novità odierne sono state bene accolte dagli investitori: alla borsa di Zurigo l'azione SFS guadagnava nel pomeriggio il 4%. Dall'inizio dell'anno il titolo perde però il 10% e negativa, nella misura del 9%, è anche la performance sull'arco di dodici mesi.

Fondato nel 1928, SFS Group è attivo a livello globale con 150 sedi produttive e commerciali in 35 paesi tra Europa, Asia e Nord America. La società è quotata in borsa dal 2014.