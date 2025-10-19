  1. Clienti privati
82esima edizione Olma 2025: 335'000 visitatori e bilancio positivo a San Gallo

SDA

19.10.2025 - 16:15

Si conclude la fiera agricola Olma, che vedeva il Vallese come ospite d'onore.
Si conclude la fiera agricola Olma, che vedeva il Vallese come ospite d'onore.
Keystone

Circa 335'000 hanno assistito alla 82esima edizione della Olma. Gli organizzatori hanno stilato un bilancio positivo della storica fiera agricola sangallese.

19.10.2025, 16:15

19.10.2025, 16:15

19.10.2025, 16:16

Oltre 640 espositori hanno presentato i loro prodotti e servizi, si legge in un comunicato odierno degli organizzatori. Il cantone ospite quest'anno era il Vallese, che ha presentato le sue caratteristiche su una superficie espositiva di 1000 metri quadrati.

A livello di sicurezza il bilancio è globalmente positivo, nonostante l'episodio di tre vitelli scappati da un recinto, che hanno provocato il ferimento di due bambini. Uno dei tre animali ha dovuto essere soppresso.

A parte questo, non si sono riscontrati gravi problemi. La polizia cittadina sangallese ha dal canto suo comunicato che il numero di interventi è rimasto stabile, con otto fermi per atteggiamenti aggressivi e nove liti che sono sfociate in contatti fisici.

La prossima edizione si svolgerà dall'8 al 18 ottobre 2026 e il cantone ospite sarà Svitto.

