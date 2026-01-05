Il gruppo SGS è attivo a livello internazionale nel settore della certificazione e dell'ispezione Keystone

SGS rafforza il proprio business nei servizi di cibersicurezza in India. Il gruppo, attivo a livello internazionale nel settore della certificazione e dell'ispezione, ha annunciato oggi l'acquisizione della società indiana Panacea Infosec.

Questa acquisizione, il cui importo non è stato divulgato, dovrebbe rafforzare la presenza di SGS nel settore della sicurezza informativa e generare almeno 200 milioni di franchi di entrate aggiuntive entro il 2027. Panacea Infosec impiega circa 90 persone e ha clienti negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa.

Panacea Infosec offre servizi di pagamento sicuro, cibersicurezza, protezione dei dati e della privacy, secondo un comunicato del gruppo che ora ha sede a Zugo.