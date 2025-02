Il gruppo si appresta a spostare la sua sede da Ginevra a Zugo. Keystone

Aumento del fatturato e della redditività nel 2024 per SGS: il gruppo ginevrino attivo a livello internazionale nel settore della certificazione e dell'ispezione appare sulla giusta rotta e la borsa ha reagito in modo molto favorevole.

In base ai dati diffusi stamani i ricavi sono stati pari a 6,7 miliardi di franchi, con una progressione su annua del 2,6%. A livello organico, cioè al netto degli effetti valutari e delle acquisizioni, l'incremento è del 7,5%.

Passi avanti sono stati compiuti anche a livello di profitti: il risultato operativo Ebit è salito del 7,1% a 1,0 miliardi, con il corrispondente margine che è passato da 14,2% a 15,3%. L'utile netto si è attestato a 581 milioni (+5,1%). Viene proposto un dividendo di 3,20 franchi, lo stesso che per l'esercizio precedente.

«Grazie a una nuova mentalità, abbiamo accelerato la crescita, rilanciato le attività di fusione e acquisizione e compiuto eccellenti progressi in termini di redditività», afferma la Ceo Géraldine Picaud, citata in un comunicato. «Sono convinto che il 2025 sarà un altro grande anno per SGS: continueremo a realizzare la strategia a pieno ritmo, sfruttando il nostro slancio. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio», aggiunge l'ex responsabile delle finanze del colosso del cemento Holcim, alla testa di SGS dal marzo 2024.

La sede di Ginevra si trasferirà a Zugo

Il gruppo intende anche trasferire la sua sede da Ginevra a Zugo. «Questo provvedimento era nell'aria da tempo e non rappresenta una sorpresa per i dipendenti», ha indicato la dirigente all'agenzia Awp. I risparmi saranno sostanziali, ha aggiunto.

Il via libera deve ancora essere dato dall'assemblea generale degli azionisti in programma il 26 marzo. «Nessun posto di lavoro andrà perso in Svizzera», ha assicurato la manager. Al contrario, con lo sviluppo dell'azienda SGS sta assumendo altri dipendenti e anche la Confederazione ne beneficerà.

I risultati pubblicati in giornata sono in linea con le aspettative e sono stati accolti bene dagli analisti, che vi vedono il frutto di una buona implementazione della strategia, in grado di fornire risultati promettenti anche in futuro.

L'effetto in borsa non è quindi mancato: in mattinata l'azione SGS guadagnava il 5% e dello stesso tenore è anche l'incremento dall'inizio del 2025, mentre sull'arco di 12 mesi la progressione è del 16%. Rimane per contro negativa (-10%) la performance calcolata su un lustro.

La società

SGS – l'acronimo sta per Société Générale de Surveillance – è stata in origine fondata a Rouen, in Francia, nel 1878, da un giovane imprenditore lettone: l'impresa si occupa di verificare le forniture di grano, in un'epoca in cui queste venivano sempre più standardizzate. L'idea ebbe successo e vennero aperti uffici in varie località francesi. Nel 1915, durante la prima guerra mondiale, l'azienda spostò la sua sede da Parigi a Ginevra.

La ragione sociale Société Générale de Surveillance venne adottata nel 1919. Dal 1985 la società è quotata alla borsa svizzera. Oggi SGS gestisce una rete di 2500 uffici e laboratori in tutto il mondo e ha 99'500 dipendenti. Il suo motto è «when you need to be sure», quando si deve essere sicuri.