SGS è un marchio ben conosciuto nel suo settore. Keystone

SGS si appresta a trasferire la sua sede da Ginevra a Zugo: il governo cantonale di Ginevra ha confermato la notizia diffusa ieri sera da Le Temps e dalla RTS. Sulle rive del Lemano l'impresa, attiva soprattutto a livello internazionale, impiega 150 persone.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

«Ci rammarichiamo per la decisione», afferma in una presa di posizione inviata a Keystone-Ats Delphine Bachmann, consigliera di stato responsabile del dipartimento dell'economia e dell'impiego.

Il cantone ha dialogato con SGS per mesi, ma senza successo, ha aggiunto la 36enne esponente del Centro. Si tratta infatti della libera scelta di un operatore privato. Le parti sono però rimaste in contatto.

Stando alle informazioni disponibili SGS punta a proporre il trasferimento alla prossima assemblea generale annuale in programma il 26 marzo. Sempre secondo i media SGS giustifica il cambiamento con il fatto che l'edificio di Ginevra è troppo grande e troppo costoso; Zugo è inoltre anche più vicina all'aeroporto di Zurigo.

L'azienda

SGS – l'acronimo sta per Société Générale de Surveillance – è stata in origine fondata a Rouen, in Francia, nel 1878, da un giovane imprenditore lettone: l'impresa si occupa di verificare le forniture di grano, in un'epoca in cui queste venivano sempre più standardizzate. L'idea ebbe successo e vennero aperti uffici in varie località francesi.

Nel 1915, durante la prima guerra mondiale, l'azienda spostò la sua sede da Parigi a Ginevra. La ragione sociale Société Générale de Surveillance venne adottata nel 1919. Dal 1985 la società è quotata alla borsa svizzera.

Oggi SGS gestisce una rete di 2700 uffici e laboratori in tutto il mondo e ha oltre 99'000 dipendenti, che nel 2023 – ultimo dato annuale disponibile – hanno contribuito a realizzare un fatturato di 6,6 miliardi. Il suo motto è «when you need to be sure», quando si deve essere sicuri.