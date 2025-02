Spesso si opera con lo smartphone dal letto o dal divano. Keystone

Cambiano le abitudini dello shopping online: ora in Svizzera il picco delle ordinazioni viene registrato nelle ore serali, emerge da un'analisi di Digitec Galaxus. Ma in Ticino la tendenza è tutta diversa.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

A livello nazionale fra le 20.00 e le 22.00 il colosso elvetico del commercio in rete registra il 14% degli ordini, la percentuale più elevata sull'arco della giornata, emerge da un'analisi pubblicata qualche giorno fa.

I dati (del 2024) mostrano un comportamento dei consumatori differente rispetto a quello del 2020 e del 2016: negli anni addietro i momenti di maggiore attività erano infatti rilevati prima di mezzogiorno e nel pomeriggio, in particolare prima della fine della giornata in ufficio, fra le 16.00 e le 17.00.

«Ciò significa che la clientela di Galaxus e Digitec utilizzava l'orario di lavoro per fare compere più di quanto non faccia oggi», si legge in una nota. Negli ultimi anni «le abitudini si sono spostate ancora più rapidamente verso lo shopping serale», spiega il dirigente aziendale Hendrik Blijdenstein, citato nel comunicato. «Oggi facciamo gli acquisti prima di andare a dormire».

Scadenza degli ordini per ricevere la consegna il giorno dopo

L'evoluzione in atto è in parte dovuta alla scadenza degli ordini per ricevere la consegna il giorno successivo, che nel 2023 è passata dalle 19.00 alle 21.00. Ma questo non spiega perché molti operano fra le 21.00 e le 22.00, un fenomeno che secondo Digitec Galaxus è legato all'uso sempre più esteso del cellulare.

«Oggigiorno la quotidianità è molto frenetica e non tutti trovano un momento di tranquillità durante il giorno: pertanto la sera quando si sta sul divano con lo smartphone in mano è più probabile fare shopping» argomenta Blijdenstein.

Tutto quanto detto vale per la Svizzera tedesca e per la Romandia, che presentano dati praticamente identici. Un discorso completamente diverso deve invece essere fatto per il Ticino, dove i picchi di acquisto si registrano fra le 10.00 e le 12.00, nonché nel pomeriggio.

Anche a sud delle Alpi c'è una ripresa serale, ma è molto meno marcata che altrove: non si supera infatti il 4% delle ordinazioni.