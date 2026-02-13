Stamane da Luton (Regno Unito) fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline, «valore più alto» secondo easyJet, il cui consiglio di amministrazione «non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta».

Il consiglio di amministrazione di easyJet spiega che l'offerta di Apollo a 7,15 sterline è stata concordata «in via di principio». Secondo la compagnia di Luton il fondo americano, in alternativa al pagamento in contanti, intende proporre agli azionisti di easyJet di trasferire la loro partecipazione in un apposto veicolo, su cui sono ancora da discutere i termini relativi ai diritti di voto.

Da parte sua Apollo si impegna ad adottare «tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni relative alle norme Ue sul controllo di soggetti esteri e ogni altra condizione regolatoria».

Secondo il consiglio di amministrazione di easyJet Apollo valuta la compagnia 5,7 miliardi di sterline (6,69 miliardi di euro) ed offre un premio dell'81% rispetto alla chiusura del titolo a 3,94 sterline dello scorso 28 maggio, ultima seduta prima delle diverse offerte di Castlelake e del 22% rispetto al massimo di 5,88 sterline raggiunto da easyJet negli ultimi 4 anni.

L'offerta prevede un componente in contanti e una in linee di credito, che Barclays si è già impegnata a concedere. Apollo afferma inoltre di «guardare a easyJet da diversi anni» e di continuare a considerarla come «una delle compagnie aeree più attrattive, con una presenza geografica altamente differenziata e con un significativo potenziale di crescita».

Il fondo crede nella strategia adottata finora da easyJet di evolvere e rafforzare il proprio modello di compagnia low-cost e ritiene che «le ambizioni del management possano essere sostanzialmente accelerate attraverso investimenti incrementali e una programmazione di più lungo periodo che solo un fondo privato può garantire». Secondo EasyJet la proposta di Apollo offre una «combinazione favorevole tra creazione di valore, allineamento strategico e gestione di lungo termine».

Intanto in borsa a Londra easyJet ha letteralmente preso il volo nei primi minuti di contrattazioni. Dopo l'offerta di Apollo il titolo aveva segnato un rialzo del 13,67% a 6,69 sterline, mantenendosi comunque al di sotto delle due offerte rivali.