Il Black Friday è la madre di tutte le promozioni. Keystone

L'edizione 2024 del Black Friday rischia di essere meno all'insegna degli acquisti sfrenati. Secondo un sondaggio di Salesforce Svizzera, il 40% dei consumatori prevede di essere meno spendaccione rispetto allo scorso anno nei giorni dedicati agli sconti.

SDA

Per gli amanti dello shopping, la data da segnare con la X sul calendario – ossia il Black Friday «ufficiale», da tradizione il venerdì che segue il Giorno del ringraziamento americano – è quella del 29 novembre. Tuttavia, in molti estenderanno le proprie promozioni su un periodo di tempo più lungo.

Questa volta però potrebbe esserci una minor propensione a tirare fuori il portafoglio: per un terzo degli interrogati nell'ambito dell'indagine pubblicata oggi, il motivo di tale moderazione è l'aumento dei costi fissi. Quasi la metà dichiara invece semplicemente di non avere bisogno di nulla.

Tuttavia, il quadro è eterogeneo a seconda dell'età. Un giovane su tre (categoria che va dai 15 ai 29 anni) rivela di star risparmiando per altro e di non aver quindi intenzione di spendere durante il Black Friday. Un altro terzo afferma di voler «consumare meno in generale».

La generazione dei 45-59enni mostra il comportamento d'acquisto più stabile: il 56% prevede di sborsare la stessa cifra del 2023. Stando a Salesforce, anche quest'anno i più gettonati saranno gli articoli di elettronica, seguiti da moda e arredamento.

bt, ats