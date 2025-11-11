Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen

Gli esperti statunitensi avvertono di un possibile crollo. Il responsabile degli investimenti di Raiffeisen critica le previsioni di un crollo. Keystone

Gli avvertimenti sul crollo sono di scarso aiuto, sostiene il responsabile degli investimenti di Raiffeisen Matthias Geissbühler, che però vede chiari segni di agitazione nei titoli tecnologici e ritiene che le conseguenze dei dazi statunitensi rappresentino una minaccia reale per l'economia svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen, i crolli dei mercati azionari sono quasi impossibili da prevedere, ma mette in guardia dalle sopravvalutazioni nel settore tecnologico e dal calo di euforia delle criptovalute.

Gli elevati dazi statunitensi del 39% hanno colpito le PMI svizzere orientate all'esportazione e l'industria orologiera in particolare: molte aziende hanno reagito anticipando le consegne.

Le grandi aziende come Rolex e Richemont sono meno vulnerabili grazie alla produzione globale, ma Geissbühler chiede con urgenza negoziati per la riduzione dei dazi per rafforzare l'economia svizzera. Mostra di più

Niente panico, anche se alla borsa americana, poco tempo fa, la situazione sembrava diversa. Secondo diversi media, l'unica cosa che ancora tiene in piedi l'economia statunitense è l'intelligenza artificiale. Quanto è grande il pericolo e che impatto avrà sulla Svizzera?

blue News lo ha chiesto a Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen.

Nonostante le tensioni geopolitiche, la controversia doganale e l'incertezza negli Stati Uniti, il mercato azionario si sta dimostrando sorprendentemente solido. «La situazione è fondamentalmente molto positiva», afferma l'esperto.

«Anche questioni come il caos sui dazi, la guerra in Ucraina o lo shutdown degli Stati Uniti non hanno praticamente influenzato i mercati». In particolare le borse europee e svizzere hanno registrato un'ottima performance, con rendimenti di circa il 10%.

Le previsioni di un crollo vanno trattate con cautela

Geissbühler non crede molto agli avvertimenti di un crollo: «Prevedere un crollo del mercato azionario è praticamente impossibile. Tali eventi sono solitamente innescati da fattori imprevedibili, come una pandemia o l'11 settembre».

Ciononostante osserva alcune tendenze all'agitazione: «Stiamo assistendo a una forte euforia nel settore tecnologico, in particolare intorno al tema dell'intelligenza artificiale. Le valutazioni sono molto elevate nei singoli segmenti».

Anche le criptovalute mostrano un parallelismo con il mondo tecnologico: «Il mercato delle criptovalute è strettamente legato al settore tecnologico. Quando l'euforia in questo settore si attenua, ciò si riflette anche sulle valute digitali: l'attuale slancio speculativo diminuisce e si assiste a determinate correzioni».

I dazi americani si fanno sentire anche sul mercato azionario. Martedì Daniel Jaeggi, cofondatore del trader energetico Mercuria, Alfred Gantner, cofondatore di Partners Group, Johann Rupert, presidente del gruppo del lusso Richemont e Jean-Frédéric Dufour, CEO di Rolex, avrebbero incontrato Donald Trump.

In Svizzera lo SMI e diverse società elvetiche si sono riprese dopo il mini-crollo di aprile, ma le aziende sopra citate sono in difficoltà sul mercato azionario.

I dazi agiscono da freno

Geissbühler è anche preoccupato per gli elevati dazi statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri. «Questo non è certo utile per l'economia svizzera, soprattutto per le PMI che producono in Svizzera e non possono semplicemente evitarli».

L'industria orologiera è particolarmente colpita, ma ha trovato una soluzione: «Durante la breve fase di transizione dopo il Liberation Day, molte aziende orologiere sono state in grado di aumentare significativamente le loro consegne negli Stati Uniti con breve preavviso - le loro scorte sono piene fino al prossimo anno».

Ma non vede alcun panico nella borsa svizzera: «Le aziende quotate in borsa sono spesso posizionate a livello globale e alcune di esse producono già negli Stati Uniti: sono quindi meno colpite di quanto si possa pensare».

Ciononostante l'esperto vede la necessità di agire: «Sarebbe urgente negoziare la riduzione dei dazi, il che sarebbe un chiaro vantaggio per l'economia svizzera».

Geissbühler spera anche che qualcosa cambi in questo settore nel 2026: «L'impatto sull'economia svizzera sarà evidente solo con il tempo. Al momento, vediamo solo effetti isolati dei dazi statunitensi. A seconda dell'esito dei negoziati, la situazione potrebbe cambiare in meglio o in peggio».

