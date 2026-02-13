Di fronte alla siccità che sta mettendo sotto pressione i raccolti, l'Unione dei contadini di Zurigo (ZBV) e quella di Sciaffusa (SHBV) lanciano un doppio appello.

Ai grandi distributori chiedono un adeguamento immediato dei prezzi e delle condizioni di ritiro, mentre tra le aziende agricole viene promossa una «borsa foraggi autunnale» per scambiare risorse e garantire la sopravvivenza dell'intera filiera.

In un comunicato odierno ZBV ricorda che già il 30 luglio la grande distribuzione era stata sollecitata ad aumentare a breve termine i compensi per i produttori e ad adattare alla situazione attuale le condizioni di consegna.

La risposta di Migros, Coop, Lidl e Aldi è stata incoraggiante: «Si mostrano disponibili al dialogo e vogliono trovare soluzioni eque», scrive l'organizzazione.

«Accogliamo con favore questa reazione positiva, che ci dà speranza. Spetta ora alle federazioni nazionali sfruttare queste aperture».

Solidarietà tra i contadini

L'associazione punta però anche sulla solidarietà tra i contadini.

In particolare le aziende concentrate sui campi e quelle con poco bestiame possono giocare un ruolo chiave: «possono dare un contributo importante coltivando, con tempo adatto, foraggio intermedio per i colleghi o vendendo il loro granturco come foraggio», si legge nella nota.

In base a numerosi riscontri, «molti produttori sono disposti a farlo, a condizione che il ritiro sia garantito e le condizioni siano chiarite». La pianificazione per le colture intermedie deve iniziare in tempo, anche se la pioggia tanto attesa tarda ad arrivare.

Una piattaforma online

Per facilitare gli scambi è stata creata una borsa foraggi online che mette in contatto diretto chi offre e chi cerca, senza burocrazia.

«Le unioni degli agricoltori di Zurigo e Sciaffusa mettono in comunicazione le parti, mentre le aziende regolano i dettagli direttamente tra loro», Le associazioni forniscono inoltre raccomandazioni e supporto tecnico.

Il principio ribadito da ZBV è chiaro e volutamente alternativo a logiche assistenziali.

«Grandi distributori come partner per condizioni di ritiro adattate (incluso a livello di prezzo) e solidarietà vissuta all'interno dell'agricoltura: invece di porre al centro il sostegno statale i partecipanti dell'intera catena del valore aggiunto si assumono la loro responsabilità e utilizzano le opzioni disponibili», scrive l'organizzazione.

Si punta insomma sulla cooperazione per affrontare una delle estati più difficili degli ultimi anni, nell'attesa che le piogge portino il sollievo sperato.