Industria Siemens: fatturato stabile, quasi 6'000 dipendenti in Svizzera

SDA

13.11.2025 - 20:00

Siemens è una realtà importante in Svizzera.
Siemens è una realtà importante in Svizzera.
Keystone

Affari sostanzialmente stabili in Svizzera per Siemens: la filiale elvetica del colosso industriale tedesco ha archiviato l'esercizio 2024/2025 (chiuso a fine settembre) con un fatturato di 3,1 miliardi di franchi, in calo dell'1% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Keystone-SDA

13.11.2025, 20:00

13.11.2025, 20:02

«La domanda di soluzioni tecnologiche Siemens continua a crescere senza sosta e nell'ultimo anno fiscale abbiamo realizzato numerosi progetti innovativi per i nostri clienti», afferma il CEO dell'impresa elvetica, Gerd Scheller, citato in un comunicato odierno.

Nella Confederazione Siemens vanta una posizione di rilievo nel mercato della tecnologia degli edifici e della distribuzione energetica, nonché in altre comparti industriali, per esempio nella ferrovia. L'impresa è presente in 20 località elvetiche e dà lavoro a oltre 5900 dipendenti.

Il nome Siemens è peraltro in questi giorni alla ribalta della cronaca perché il gruppo tedesco si è aggiudicato un'importante commessa delle FFS, del valore di 2,1 miliardi di franchi, per la costruzione di 116 treni regionali. Ad avere la peggio nell'appalto è stata la Svizzera Stadler Rail, cosa che ha rilanciato il dibattito sull'opportunità – ed eventuale legalità – di favorire imprese nazionali.

