Sika resiste alla guerra commerciale in corso. Keystone

Sika ha chiuso il primo trimestre con cifre in leggera progressione, nonostante la forza del franco. La direzione del gruppo attivo nei prodotti chimici per l'edilizia rimane prudente, in particolare a causa della guerra commerciale in corso.

Keystone-SDA SDA

Nel primo trimestre il fatturato netto del gruppo è cresciuto dell'1,1% su base annua a 2,68 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno. La crescita organica è progredita dello 0,9%, dopo lo 0,2% di un anno fa.

Se il giro d'affari è calato dello 0,5% in Europa, Medio Oriente e Africa, è accelerato del 3,5% nelle Americhe e dell'1% nella regione Asia-Pacifico.

Questi dati sono leggermente inferiori a quanto previsto dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP.

Sika si dice relativamente serena di fronte alla guerra commerciale scatenata da Washington. Il gruppo dispone in effetti di una rete mondiale di oltre 400 fabbriche in 102 Paesi e può quindi produrre senza essere interessato direttamente dai dazi.

Per il 2025, Sika mira ancora a una crescita del fatturato fra il 3% e il 6% senza effetti di cambio, con un Ebitda che dovrebbe progredire oltre la media e un margine corrispettivo fra il 19,5% e il 19,8%.