Esercizio record per Sika nel 2023. Keystone

Il gruppo di specialità chimiche e colle zughese Sika è fortemente cresciuto lo scorso anno, soprattutto grazie a una grande acquisizione. In valute locali il fatturato è salito del 14,5% rispetto al 2022, a 11,24 miliardi di franchi.

Il principale contributo è stato dato dalla tedesca MBCC, ex filiale del gigante tedesco BASF acquisita a maggio: Sika stima l'effetto dell'acquisizione al 13,3%, si legge in comunicato diramato oggi.

La crescita organica si attesta quindi all'1,2%. E ciò in un mercato con una crescita organica negativa, sottolinea il gruppo. A pesare è stato il forte effetto valutario negativo, pari al -7,4%: calcolate in franchi le vendite sono salite solo del 7,1%.

In media, gli analisti si aspettavano un fatturato leggermente superiore, pari a 11,41 miliardi.

Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di inflazione, un aumento dei tassi di interesse e l'apprezzamento del franco rispetto a quasi tutte le valute, spiega Sika nella nota. In generale, il trend di crescita dei primi nove mesi è proseguito anche nell'ultimo trimestre.

Per quanto riguarda la redditività, l'azienda con sede a Baar si aspetta che l'utile operativo EBIT sia aumentato più marcatamente rispetto alle vendite. Tuttavia, questa previsione non include l'acquisizione di MBCC.

Nel frattempo, il rilevamento dell'ex BASF Construction Chemicals è in corso, spiega Sika. Come già sottolineato in precedenza, si prevedono sinergie annuali tra i 180 e i 200 milioni di franchi.

Sika presenterà il bilancio annuale completo il 16 febbraio.

ra