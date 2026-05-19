Il marchio Sika è ben noto nell'ambito della costruzione. Keystone

Sika si espande ulteriormente negli Stati Uniti.

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Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con articoli usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, ha inaugurato a Bridgeton, New Jersey, il più grande e moderno impianto di produzione degli Stati Uniti per prodotti a base di malta da costruzione.

Lo stabilimento, altamente automatizzato, consente al gruppo di espandere significativamente la propria capacità produttiva nel nordest del paese, servendo in modo efficiente le principali aree metropolitane come New York, Boston, Philadelphia e Washington D.C., spiega l'azienda in un comunicato odierno.

La nuova struttura rafforza la capacità di Sika di rispondere alla crescente domanda di soluzioni innovative per malte e sistemi di calcestruzzo. L'impianto produrrà un'ampia gamma di prodotti, tra cui malte da riparazione e livellamento, malte tecniche, nonché adesivi per piastrelle, sia per nuovi progetti infrastrutturali, sia per ristrutturazioni.

«Il nostro nuovo stabilimento rappresenta un'espansione strategica della nostra rete produttiva negli Usa e getta solide basi per un'ulteriore crescita», afferma Mike Campion, responsabile regionale per le Americhe, citato nella nota. L'investimento rientra nella strategia di Sika di puntare sulla crescita organica, acquisizioni e innovazione per rafforzare la propria posizione nel settore delle soluzioni chimiche per l'edilizia.

Fondata nel 1910 e nota anche al grande pubblico per il suo logo dal caratteristico triangolo rosso, Sika produce sistemi e prodotti per l'incollaggio, la sigillatura, l'isolamento, l'insonorizzazione, il rinforzo e la protezione, utilizzati nei settori dell'edilizia e dell'industria automobilistica. Il gruppo è una realtà presente in un centinaio di paesi con oltre 400 fabbriche e 33'700 dipendenti. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 11,2 miliardi di franchi.