Un primo semestre non del tutto convincente per Sika. Keystone

Il gruppo attivo nelle specialità chimiche per l'edilizia Sika ha registrato una contrazione nel primo semestre. L'obiettivo per l'insieme dell'esercizio è una modesta crescita.

Keystone-SDA SDA

Fra gennaio e giugno, il gruppo di Baar (ZG) ha visto il fatturato scendere del 2,7% su base annua a circa 5,68 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno. La debolezza del dollaro pesa per una quota dell'1,4%. In valuta locale si registra una crescita dell'1,6%, spinta in particolare dalle acquisizioni.

A livello operativo, l'Ebitda ha raggiunto 1,07 miliardi, contro 1,09 miliardi di un anno prima, nonostante un margine in calo di una ventina di punti base al 18,9%.

L'utile netto ha dal canto suo subito una contrazione del 3,9% a 554,4 milioni di franchi.

I dati si rivelano globalmente inferiori alle attese degli specialisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP. Gli analisti miravano in media su un fatto di 5,7 miliardi, un Ebitda di 1,08 miliardi con un corrispettivo margine del 19,0% e un utile netto di 586 milioni.