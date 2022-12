Sika è un marchio conosciuto a livello mondiale. Keystone

Sika si espande ulteriormente in Cina: il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, ha annunciato l'apertura di una nuova fabbrica a Chongqing, città di 30 milioni di abitanti.

Con la messa in funzione dello stabilimento, che produrrà membrane liquide e malte, Sika vuole rafforzare la sua posizione in una regione in forte crescita, specialmente nel ramo automobilistico, della finanza e della logistica, si legge in un comunicato odierno.

Con la nuova unità produttiva Sika intende essere vicina al cliente e soddisfare la domanda di articoli di qualità e sostenibili. Le capacità degli impianti potrebbero essere ulteriormente aumentate in un secondo tempo. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'investimento.

Il settore delle costruzioni cinese dovrebbe crescere a un tasso medio annuo del 4,5% nei prossimi tre anni. Il piano quinquennale del governo si concentra in particolare sulle infrastrutture di trasporto ed energetiche, con investimenti previsti per l'equivalente di 8 miliardi di franchi. La multinazionale elvetica punta ad approfittare dell'evoluzione in atto.

Una realtà presente in un centinaio di paesi

Fondata nel 1910 e nota anche al grande pubblico per il suo logo dal caratteristico triangolo rosso, Sika produce sistemi e prodotti per l'incollaggio, la sigillatura, l'isolamento, l'insonorizzazione, il rinforzo e la protezione, utilizzati nei settori dell'edilizia e dell'industria automobilistica.

A creare l'impresa fu un muratore originario del Voralberg, Kaspar Winkler, che con il marchio Sika sviluppò un additivo per malte contro l'acqua e l'umidità. La ditta acquisì fama internazionale durante il risanamento della galleria ferroviaria del Gottardo (1918-22), grazie all'impiego di materiali per impermeabilizzare il tunnel.

Ad oltre un secolo di distanza, oggi il gruppo è una realtà presente in un centinaio di paesi con oltre 300 fabbriche e 27'000 dipendenti. Nel 2021 ha realizzato un fatturato di 9,3 miliardi di franchi.

Sika ha anche un'importante presenza in borsa: figura fra i 20 titoli principali dell'indice SMI di Zurigo. Oggi l'azione è in calo, come peraltro quasi tutti gli altri principali valori. Dall'inizio dell'anno la performance è pure negativa, pari al -41%.

hm, ats