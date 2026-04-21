Nuova filiale in Asia centrale dopo quelle in Kazakistan e Uzbekistan. (Foto simbolica) Keystone

Sika sbarca in Kirghizistan: il gruppo zughese attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, ha infatti comunicato oggi in una nota la decisione di espandersi nel mercato dell'Asia centrale, in rapida crescita.

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La 103esima filiale internazionale dell'azienda zughese avrà sede a Bishkek, capitale del Kirghizistan, definito nel comunicato uno dei Paesi dell'Asia centrale con lo sviluppo più rapido. Le previsioni mostrano infatti una crescita del prodotto interno lordo (PIL) di circa il 7% tra il 2026 e il 2030.

I principali investimenti nell'ex repubblica sovietica comprendo progetti nelle infrastrutture e nell'energia e sono sostenuti da diversi istituti finanziari internazionali, tra cui la banca mondiale.

Sika – azienda che conta circa 33'700 impiegati e che nel 2025 ha generato un fatturato di 11,2 miliardi di franchi – è già presente in due nazioni confinanti, il Kazakistan e l'Uzbekistan.