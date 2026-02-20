  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria chimica Per Sika utile in calo nel 2025, ma aumento del dividendo

SDA

20.2.2026 - 09:00

Nel 2025 Sika ha registrato un utile netto in calo del 16,2% su base annua a 1,05 miliardi di franchi
Nel 2025 Sika ha registrato un utile netto in calo del 16,2% su base annua a 1,05 miliardi di franchi
Keystone

Sika ha vissuto un 2025 difficile caratterizzato dalla debolezza della domanda, in particolare in Cina e negli Stati Uniti.

Keystone-SDA

20.02.2026, 09:00

20.02.2026, 09:07

La redditività del gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, si è deteriorato ma ciò non impedisce un aumento del dividendo e una prospettiva di crescita continua in valuta locale per quest'anno.

L'utile netto è sceso del 16,2% su base annua a 1,05 miliardi di franchi, indica Sika in un comunicato odierno. Il risultato operativo Ebit ha registrato una flessione del 12,9% a 1,49 miliardi, mentre l'utile operativo a livello di Ebitda è calato del 9,0% a 2,06 miliardi con un margine del 18,4% rispetto al 19,3% di un anno prima.

Il consiglio di amministrazione propone il versamento di un dividendo aumentato di 10 centesimi a 3,70 franchi per azione.

Ad eccezione dell'utile netto, tutti gli indicatori pubblicati da Sika soddisfano o superano le previsioni degli analisti interpellati dall'agenzia Awp.

Il fatturato era stato comunicato già a metà gennaio: allora Sika aveva rivelato vendite in calo del 4,8% a 11,20 miliardi di franchi, precisando che a pesare era stato in particolare il franco forte. Il gruppo zughese aveva quantificato l'effetto negativo dei cambi al 5,4%.

Per l'esercizio in corso, la direzione prevede una crescita del fatturato in valuta locale tra l'1 e il 4%, contro lo 0,6% del 2025. Il margine Ebitda dovrebbe essere quest'anno tra il 19,5 e il 20%. Sika ha inoltre confermato gli obiettivi di medio termine della «Strategia 2028».

I più letti

Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins
Il ticinese Mauro Pini lascia la squadra italiana: «Mi assumo le responsabilità»
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile
Ecco i cinque maggiori scandali reali degli ultimi anni
Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale

Altre notizie

Dalla Svizzera. Esportazioni di orologi in calo anche a gennaio

Dalla SvizzeraEsportazioni di orologi in calo anche a gennaio

Assicurazioni. Nuovo aumento degli utili nel 2025 per Zurich

AssicurazioniNuovo aumento degli utili nel 2025 per Zurich

Industria alimentare. Nestlé, in crisi, nomina l'ex presidente della BNS Thomas Jordan per il Consiglio d'amministrazione

Industria alimentareNestlé, in crisi, nomina l'ex presidente della BNS Thomas Jordan per il Consiglio d'amministrazione