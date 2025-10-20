  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lavoro e giustizia Il sindacato fa causa alla Bce: «Censura e intimidazioni»

SDA

20.10.2025 - 15:00

Il clima di lavoro non sembra essere dei migliori.
Il clima di lavoro non sembra essere dei migliori.
Keystone

La Banca centrale europea (Bce) finisce sotto accusa dai sindacati: Ipso, la principale rappresentanza sindacale alla banca centrale, ha depositato una causa contro l'istituto presso il tribunale generale della Ue per «censura» e «intimidazione».

Keystone-SDA

20.10.2025, 15:00

20.10.2025, 15:16

È la coda di uno scontro col sindacato dopo le dichiarazioni pubbliche del portavoce Carlos Bowles a Börsen-Zeitung sui contenuti di un sondaggio condotto dal sindacato fra i dipendenti, da cui emergeva che oltre due terzi dei rispondenti erano «riluttanti a discutere problemi o errori» con il management. In risposta all'intervista il capo delle risorse umane della Bce – scrive il Financial Times – aveva accusato Bowles di violazione dei doveri di lealtà all'istituto e di danni alla reputazione, diffidandolo dal concedere nuovamente simili interviste. Una posizione che l'alto dirigente della Bce, Myriam Moufakkir, ha difeso come «semplice chiarimento» ma che per il sindacato rappresentano «un'intimidazione ai rappresentanti dei dipendenti» e un divieto «dal parlare pubblicamente del disagio nel luogo di lavoro».

Il tribunale Ue non ha indicato una data per la sua sentenza, che può essere appellata alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

I più letti

Ecco perché alcuni visitatori si sono sentiti male dopo la Sagra dell'Uva di Mendrisio
Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

Altre notizie

Medicinali. Prosegue l'export farmaceutico svizzero in Russia, malgrado la guerra

MedicinaliProsegue l'export farmaceutico svizzero in Russia, malgrado la guerra

Mercato del lusso. Kering vola in borsa dopo l'accordo con L'Oréal

Mercato del lussoKering vola in borsa dopo l'accordo con L'Oréal

Lusso. Kering vende la divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi

LussoKering vende la divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi