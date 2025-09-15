  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Imprese Il sindacato Unia denuncia importanti divari salariali

SDA

15.9.2025 - 07:32

Nonostante un piccolo miglioramento della situazione, i divari salariali rimangono importanti in Svizzera. (Immagine simbolica d'archivio).
Nonostante un piccolo miglioramento della situazione, i divari salariali rimangono importanti in Svizzera. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

L'anno scorso i quadri dirigenti delle grandi imprese svizzere hanno guadagnato 143 volte più dei loro impiegati meno remunerati. Secondo uno studio del sindacato Unia, il divario è leggermente diminuito rispetto agli ultimi anni.

Keystone-SDA

15.09.2025, 07:32

15.09.2025, 07:43

Nel 2023, la forbice fra salari più alti e più bassi era in effetti di 1:150, ha annunciato oggi l'organizzazione sindacale. Alcune imprese con un importante numero di salariati hanno ridotto questo scarto.

Secondo lo studio, i divari salariali crescono dove i salari dei quadri risultano particolarmente importanti. il CEO di Novartis Vasant Narasimhan ha ad esempio guadagnato 19,2 milioni di franchi, ovvero 333 volte di più del suo collaboratore meno pagato.

Esempi simili si trovano con Partners Group, con una forbice di 1:328, e con il gruppo farmaceutico Galderma, con uno scarto di 1:298. UBS si piazza al quarto posto, con un divario di 1:276.

Il divario salariale più basso si è invece registrato presso Coop e FFS, con una forbice di 1:11.

Le aziende hanno poi versato in totale 46 miliardi di franchi in dividendi, accompagnati anche da riacquisto di azioni. Un fatto che mostra come le società abbiano a disposizione denaro sufficiente per aumentare i salari più bassi, sottolinea Unia.

I più letti

Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Ristorante di Mallorca pubblica la foto di un conto esorbitante, che scatena subito il web
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
Nuovo allarme in Polonia, drone russo sconfina in Romania

Altre notizie

Concorrenza. Pechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust

ConcorrenzaPechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in rialzo

Germania. Rheinmetall rafforza la sua presenza nella marina militare

GermaniaRheinmetall rafforza la sua presenza nella marina militare