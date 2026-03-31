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Indici borsistici SIX lancia un nuovo SMI, sarà a ponderazione uguale dei titoli

SDA

31.3.2026 - 15:00

L'SMI ha 38 anni e nel tempo è stato affiancato da altri indici.
L'SMI ha 38 anni e nel tempo è stato affiancato da altri indici.
Keystone

SIX lancia un nuovo listino borsistico sul modello dello Swiss Market Index (SMI), l'indice di riferimento del mercato elvetico: lo «SMI Equal Weighted» sarà a ponderazione uguale, vale a dire che ciascuno dei 20 titoli che lo compongono peserà per il 5%.

Keystone-SDA

31.03.2026, 15:00

31.03.2026, 15:05

Obiettivo del nuovo arrivato, che affiancherà l'SMI tradizionale, è ridurre l'impatto di società ad alta capitalizzazione come Nestlé, Novartis e Roche, che oggi concentrano oltre la metà della ponderazione complessiva dell'indice, ha indicato oggi SIX, la società finanziaria che fra l'altro gestisce la borsa di Zurigo.

Secondo SIX il nuovo listino manterrà la stessa composizione dell'SMI classico, ma con un riequilibrio trimestrale che riporterà ogni azione al 5%. L'operatore borsistico non si aspetta comunque che tale indice sostituisca quello attuale, anche perché i prodotti che lo replicano potrebbero risultare più costosi per via dei maggiori costi di transazione.

Va ricordato che già nel 2017 l'SMI – nato ormai 38 anni or sono, il 30 giugno 1988 – era stato modificato, introducendo un tetto massimo del 18% per singolo titolo, proprio per limitare il peso dei colossi del listino.

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