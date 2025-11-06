Società finanziarieSIX: mezzo miliardo di rettifica di valore su Worldline
SIX, operatore della borsa svizzera, avverte che la sua partecipazione nel gigante francese del traffico di pagamenti Worldline, attualmente in difficoltà, genererà nell'esercizio in corso una rettifica di valore dell'ordine di 550 milioni di franchi.
Escludendo l'impatto di Worldline, il risultato netto del gruppo finanziario zurighese dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni di franchi, indica un comunicato diramato stamani.
SIX assicura il proprio sostegno ai piani di trasformazione presentati da Worldline, ma non intende sottoscrivere l'aumento di capitale di quella che l'azienda continua a descrivere come un partner importante nel settore dei pagamenti.