SIX è un importante attore del settore finanziario svizzero. Keystone

Fatturato in aumento – grazie alle turbolenze sui mercati – ma redditività in calo nel primo semestre per SIX.

Sul risultato del gruppo finanziario zurighese, operatore della borsa svizzera, ha pesato una volta ancora la partecipazione Worldline, società francese specializzata nei servizi di pagamento elettronico.

Stando ai dati diffusi di primo mattino il fatturato si è attestato a 823 milioni di franchi, il 4% in più dello stesso periodo del 2024. L'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è rimasto stabile a 235 milioni, ma il risultato Ebit si è contratto del 47% a 82 milioni e i profitti netti non sono andati oltre 42 milioni (-64%).

Le flessioni indicate si spiegano con la forte contrazione del corso borsistico di Worldline, che ha costretto SIX a operare una rettifica di valore di 69 milioni di franchi. Questa si aggiunge a una svalutazione di 168 milioni operata l'anno scorso e a un'altra di 862 milioni nel 2023.

A livello operativo invece gli affari non sono andati male. Il contesto economico, caratterizzato dal calo dei tassi di interesse, dalle politiche americane dei dazi e dai conflitti geopolitici, ha infatti contribuito ad aumentare la volatilità dei mercati azionari, determinando un aumento dei volumi di trading.

«Nella prima metà del 2025 abbiamo ottenuto una forte performance operativa e accelerato la crescita del business», afferma il Ceo Bjorn Sibbern, citato in un comunicato. «Lo slancio positivo conferma che la nostra adozione di strutture e offerte più incentrate sul cliente è la strada giusta da seguire», aggiunge il manager entrato in carica a inizio gennaio.

La società SIX è nata all'inizio del 2008 dalla fusione fra SWX Group, Telekurs Group e SIS Group. È specialista nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture per le borse svizzere e spagnole, nei servizi bancari e nell'informazione finanziaria. Inizialmente nota come Swiss Financial Market Services, ha assunto il nuovo nome – una sigla che si rifà all'espressione Swiss Infrastructure and Exchange – nel settembre dello stesso anno. SIX è di proprietà dei suoi stessi utenti, circa 120 banche, ed è presente in 19 paesi con oltre 4000 dipendenti.