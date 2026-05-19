L'azienda assicura che la riduzione dell'organico non interesserà i controllori di volo operativi. Keystone

Taglio occupazionale presso Skyguide: la società di controllo dello spazio aereo svizzero prevede di eliminare fino a 220 posti di lavoro entro la fine del 2027, con l'obiettivo di garantire la propria stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine.

Keystone-SDA SDA

Le misure concrete non sono ancora state definite nei dettagli.

Stando a quanto comunicato oggi, i tagli avverranno in due fasi. Tra settembre e novembre 2026 potrebbero essere coinvolti fino a 90 dipendenti. Una seconda ondata, tra maggio e giugno 2027, riguarderebbe invece fino a 130 ulteriori posizioni.

Le sedi potenzialmente interessate sono Dübendorf (ZH) e Ginevra. Non saranno colpiti i controllori del traffico aereo operativi.

Le ragioni all'origine della decisione sono molteplici: crescente pressione economica, aumento dei costi del personale e dei sistemi, entrate incerte, obiettivi di efficienza europei e strutture interne complesse.

Solo nel 2025, i costi del personale hanno raggiunto 382 milioni di franchi su un totale di spesa di 576 milioni. Skyguide ritiene pertanto indispensabili interventi strutturali per preservare la propria sostenibilità finanziaria e organizzativa.

La sicurezza e la continuità operativa rimarranno garantite

L'azienda assicura che la sicurezza e la continuità operativa rimarranno garantite in ogni momento. L'impresa punta ad aumentare l'efficienza, ridurre la complessità e concentrare le risorse sul proprio mandato principale: una gestione del traffico aereo sicura, efficiente e affidabile.

Parallelamente, Skyguide ha avviato un confronto stretto con i partner sociali e i rappresentanti dei lavoratori per esplorare tutte le misure possibili volte a evitare o ridurre i licenziamenti.

Tra le opzioni sul tavolo: assunzioni ridotte, prepensionamenti, ricollocazioni interne e minore ricorso a personale esterno. L'azienda sottolinea la propria responsabilità sociale e l'impegno a contenere al massimo le conseguenze per i dipendenti, pur dovendo trattenere le competenze chiave.

La procedura di consultazione è stata aperta oggi e durerà 30 giorni. In questo lasso di tempo, dipendenti, rappresentanti dei lavoratori e sindacati potranno presentare proposte alternative. Al termine Skyguide deciderà le misure definitive.